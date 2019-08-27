Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

В Україні провели успішні випробування космічної ракети-носія

149 Читати матеріал російською

В Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступені космічної ракети-носія класу "Циклон-4".

Про це повідомила прес-служба Конструкторського бюро "Південне" на сторінці в Facebook. Відзначається, що подія відбулася в п'ятницю, 23 серпня.

"Напередодні 28-ї річниці Незалежності нашої країни, вперше за часи її новітньої історії, були проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому - відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектований КБ "Південне" та виготовлений на Південмаші", – сказано в повідомленні.

У бюро підкреслили, що це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія "Циклон-4", яка буде працювати безпосередньо в космосі й виводити супутники в цільову точку.

"Під час вогневих випробувань усі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня включався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне". Випробування визнані успішними!" – підсумувала прес-служба.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...