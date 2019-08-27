В Україні провели успішні випробування космічної ракети-носія

В Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступені космічної ракети-носія класу "Циклон-4".

Про це повідомила прес-служба Конструкторського бюро "Південне" на сторінці в Facebook. Відзначається, що подія відбулася в п'ятницю, 23 серпня.

"Напередодні 28-ї річниці Незалежності нашої країни, вперше за часи її новітньої історії, були проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому - відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектований КБ "Південне" та виготовлений на Південмаші", – сказано в повідомленні.

У бюро підкреслили, що це заключні та найважливіші випробування перед першими льотними випробуваннями третього ступеня ракети-носія "Циклон-4", яка буде працювати безпосередньо в космосі й виводити супутники в цільову точку.

"Під час вогневих випробувань усі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня включався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами КБ "Південне". Випробування визнані успішними!" – підсумувала прес-служба.

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