В Україні почнуться погодні "гойдалки": прогноз на 23 вересня від ObozTV

Новий тиждень в Україні розпочнеться з приємного потепління, але ночі залишаться холодними. Амплітуда температурних "гойдалок" може бути від +22 до +1 градуса.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 23 вересня.

На заході небо затягне хмарами, які принесуть із собою дощі. Денний максимум +21 градус, вночі на термометрах +9.

У північних регіонах хмаритиме, але опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +17, вночі +1 градус.

На сході також хмаритиме, але погода буде сухою. Максимум денної температури +20 градусів, уночі на термометрах +2.

На півдні та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вдень термометри покажуть +22 градуси, вночі +10.

У центральних областях за прогнозом хмарно, місцями пройдуть короткочасні зливи. Денний максимум +21 градус, нічний мінімум +3.

Києву обіцяють затяжні хмари, але без опадів. Температура повітря вдень +20, вночі +8 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, зима цього року в Україні може розпочатися рано, але спочатку буде досить м'якою – за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, сильні морози вдарять тільки наприкінці сезону.

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