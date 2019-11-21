В Україні немає закону про заборону продажу електронних цигарок неповнолітнім

Виконавча директорка ГО "Життя" Лілія Олефір у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала відзначення Всесвітнього дня відмови від куріння.

"Деякі законопроекти дуже вдало вплинули на відмову від куріння в Україні, наприклад той самий закон про заборону куріння у барах та ресторанах. Але з'явилися нові виклики, от уявіть собі, що ми досі не маємо заборони на продаж електронних цигарок неповнолітнім. Немає заборони для куріння засобів для нагрівання тютюну у громадських місцях. Отже. ми знову говоримо по те. що українців почали труїти тютюновим димом", - заявила Олефір.

На її думку, інформаційні кампанії, коли в школі говорять про шкоду від куріння, - не ефективні. Ефективнішою була би соціальна реклама або позиція зірок шоу-бізнесу.

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