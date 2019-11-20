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20 листопада • оновлено в 13:22
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В Україні можна буде змінити по батькові: коментарі юриста

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Юрист, експерт Станіслав Куценко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що українцям можуть дозволити змінювати по батькові.

"Важливість для суспільства - це одне, а важливість щодо сімейного права - це інша річ. Якщо брати цивільний та сімейний кодекс, то це буде дуже значна зміна. Зміна по батькові - це складна процедура, адже батька змінити не можливо. Законодавець у даній ситуації хоче піти шляхом європейської практики, щоб виконувати основні права людини, які також полягають і у тому, що ніхто не може бути обмежений у праві вибору імені та прізвища, і так само - по батькові. Законодавець передбачає, що по батькові можна змінювати самостійно з 16 років", - заявив юрист.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

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Станіслав Куценко
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