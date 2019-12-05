В Україні люди платять в 5-6 разів більше: вартість ліків

Виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала вартість лікування в Україні та чи дорожчими тут є ліки у порівнянні з Європою.

"Я представляю пацієнтський фонд і, за моїми даними, лікування в Україні не є доступним пересічному громадянину. Часто пацієнти скаржаться, що не можуть дозволити собі придбати ліки, якщо не матимуть державної підтримки. Тут треба розуміти, що є декілька варіантів поставок ліків. Це державний канал для пацієнтів які хворіють на важкі захворювання, такі як СНІД, онкологія і т.д. У цьому каналі бере участь держава і програм, які покриває держава, їх 40. А другий канал - аптечний. В аптеках ситуація катастрофічна, адже ліки в українських аптеках значно дорожчі ніж в Європі. В Україні люди платять у 5-6 разів більше ніж в Європі", - заявила Іваненко.

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