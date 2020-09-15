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В Україні почали "консервувати" і закривати в’язниці: подробиці з Мінюсту

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В Україні може зменшитися кількість злочинців і в’язниць. "Їх має стати набагато менше завдяки роботі з ресоціалізації злочинців, яка має розпочатися у сьогоднішніх тюрмах".

В Міністерстві юстиції планують знизити рівень рецидиву і рівень злочинності як такої. Про це та інше в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

За оцінками відомства, для усієї країни буде достатньо усього двох великих тюрем. Наразі в Україні відбувається процес оптимізації в’язниць. "Уже маємо 27 законсервованих, тобто закритих в’язниць. Цього року ми закрили 8 в’язниць. Наступні роки також будемо закривати по тих параметрах, які потрібні", – розповіла чиновниця.

За її словами, на всю структуру чекає реформування.

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