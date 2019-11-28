Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:26
МоваЯзык
МедОбоз Головна

В Україні хочуть дозволити незараєстровані пестициди: еколог

358
Читати матеріал російською

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини щодо того, що влада України спростила вирубку Карпат і хоче дозволити використання неперевіренних хімікатів.

"Традиційно в Верховній Раді є певні групи народних депутатів, які лобіюють інтереси тих чи інших олігархів. Як би сумно не було про це говорити, що нібито відбулася зміна, що прийшли нові люди у ВР, але зовсім нещодавно у ВР розглядався законопроект про дозвіл, ввезення та використання на території України пестицидів, які не сертифіковані на території країни виробника. Це лобістський законопроект, який захищає інтереси транснаціональних корпорацій, які втробляючи пестициди в своїй країні, не хочуть витрачати кошти на реєстрації та дослідження хімічних речовин. І вони без реєстрації хочуть звалювати на Україну неперевірені хімікати. А найгірше те, що цей законопроект прийшов на розгляд аграрного комітету без розгляду екологів", - заявила Тимочко.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Тетяна Тимочко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини