В Україні хочуть дозволити незараєстровані пестициди: еколог

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини щодо того, що влада України спростила вирубку Карпат і хоче дозволити використання неперевіренних хімікатів.

"Традиційно в Верховній Раді є певні групи народних депутатів, які лобіюють інтереси тих чи інших олігархів. Як би сумно не було про це говорити, що нібито відбулася зміна, що прийшли нові люди у ВР, але зовсім нещодавно у ВР розглядався законопроект про дозвіл, ввезення та використання на території України пестицидів, які не сертифіковані на території країни виробника. Це лобістський законопроект, який захищає інтереси транснаціональних корпорацій, які втробляючи пестициди в своїй країні, не хочуть витрачати кошти на реєстрації та дослідження хімічних речовин. І вони без реєстрації хочуть звалювати на Україну неперевірені хімікати. А найгірше те, що цей законопроект прийшов на розгляд аграрного комітету без розгляду екологів", - заявила Тимочко.

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