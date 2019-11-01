В Україні діє близько 3000 зоозахисних організацій: веган

Веган Павло Вишебаба у прямому етері ObozTV прокоментував відзначання Міжнародного дня вегана в Україні.

"В Україні проходять веганські фестивалі, у нас засновані громадські веганські організзації, ми спілкуємось, зустрічаємось. розвиваємо цей напрямок", - зазначив гість.

Він також прокоментував заяви відомої активістки Ґрети Тунберґ.

"Ґрета Тунберґ просто транслює те, що говорять вчені, найсвітліші уми людства і я не розумію, що тут радикального. У нас є люди, які боряться за права тварин, зоозахисні організації, їх близько 3000 в Україні. Нічого радикального в їхніх діях я не вбачаю, ми всі діємо у межах закону. Ми намагаємось не порушувати закон, а навпаки ввести такий закон, який би забезпечував права тварин", - заявив веган.

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