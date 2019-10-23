В центрі Києва вибухнула граната: репортаж з місця подій

Кореспондент ObozTV Юрій Пугач прибув на місце подій у центрі Києва, де вночі вибухнула граната.

За попередньої інформацією цієї ночі між охоронцем та ветераном АТО стався конфлікт. Під час суперечки ветеран АТО дістав гранату, яка здетонувала у його руці. Юрій Пугач зазначив, що також від цього вибуху постраждала молода дівчина, яка проходила неподалік. Її госпіталізували із пораненнями.

На місці трагедії зараз, за словами кореспондента, знаходяться невідомі молодики, які агресивно налаштовані та перешкоджають журналістам робити репортажі та трансляції.

"Втім ми маємо доносити цю інформацію до нашого глядача", - заявив Юрій Пугач.

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