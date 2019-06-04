В системі відбуваються страшні речі: експерт розповів про контроль за табельною зброєю поліцейських

Експерт із питань реформи правоохоронних органів, працівник системи МВС України 1981-1999 рр. Анатолій Онищук зазначив, що за табельною зброєю працівників МВС має відбуватись жорсткий і серйозний контроль. За його словами, фактично всі співробітники мають здавати зброю, яка використовується під час несення служби.

Тому, за його словами, якщо підтвердиться інформація про те, що після закінчення закінчення служби поліцейські мали при собі табельну зброю та також вживали алкоголь, то це говорить про те, що в системі відбуваються страшні речі. За його словами, при нормальній роботі системи цього статися не могло.

На його думку, суспільство сьогодні ставить під сумнів ефективність реформи поліції і її здатність захистити громадян.

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