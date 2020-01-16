В Росії багато адекватних людей, які розуміють, що відбувається: Серпень із "Кіборгів"

Виконавець головної ролі у фільмі "Кіборги" В'ячеслав Довженко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олекесандра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував відзначення Дня пам'яті кіборгів в Україні та як цей фільм змінив його життя.

"Цей фільм додав багато друзів. Ми розуміли, що ми несемо певну місію. Багато хто казав нам, що ще зарано, що це не на часі, що воно ще болить досі... Але величезний пласт людей живе в іншій реальності на сьогоднішній день, і ми розуміли, що ця картина є необхідною для сьогоднішнього глядача. Відповідальність величезна, і її досить складно було нести, але врешті, я думаю, що картина додала більше знайомств із правильними людьми", - заявив Довженко.

Він заявив, що має знайомих режисерів та акторів з Російської Федерації.

"Один з моїх знайомих режисерів, він з Санкт-Петербурга приїздив на прем'єру фільму в Україну, адже не хотів дивитись піратську копію. Він купив квиток, сходив в кінотеатр і потім написав дуже крутий відгук про фільм. В Росії дуже багато адекватних людей, які розуміють, що відбувається", - заявив актор.

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