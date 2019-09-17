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17 вересня • оновлено в 17:43
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В РФ вибухнув науковий центр: ебола та віспа тепер на волі

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У державному науковому центрі вірусології "Вектор" біля міста Новосибірськ у Росії в понеділок, 16 вересня трапився вибух, у результаті чого постраждала одна особа.

Про це з посиланням на пресслужбу Росспоживнагляду повідомляє "Интерфакс".

Відзначається, що вибух прогримів на п'ятому поверсі шестиповерхового залізобетонного лабораторного корпусу в приміщенні санпропускника, в якому йшов ремонт. Після цього виникла пожежа на площі 30 квадратних метрів, яка пізніше була ліквідована.

У результаті НП постраждав один робітник підрядної будівельної організації – його госпіталізували з опіками ніг другого і третього ступеня.

Глава наукового комплексу Кольцово Микола Красніков, який побував на місці НП, повідомив, що загрози біологічної небезпеки немає, ситуація перебуває під контролем. Причина вибуху поки не встановлена.

ГНЦ "Вектор" – це один із найбільших у Росії науково-виробничих комплексів, що ведуть фундаментальні дослідження в галузі природничих наук. У 1970 – 1980-і роки тут активно йшла розробка біологічної зброї. На "Векторі" зібрана унікальна колекція культур мікроорганізмів, зокрема, це одне з двох місць у світі, де зберігається вірус віспи. Також у центрі зберігають збудників лихоманки Ебола.

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