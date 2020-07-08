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8 липня • оновлено в 22:28
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В ОАЕ поліцейські навчили собак шукати хворих COVID-19 з точністю до 92%

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