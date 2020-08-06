У МВС озвучили ідею озброєння провідників у потягах "Укрзалізниці"

Підвищити безпеку на залізниці можна кількома способами, один з яких – відповідна підготовка провідників та забезпечення їх спеціальними засобами від газових балончиків до травматичної зброї.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

За його словами, провідників можна навчати певних алгоритмів поведінки у разі протиправних дій в вагоні. В цьому контексті він нагадав, що в потягу, що складається з 15 вагонів, працюють 15 провідників, начальник потягу і його заступник. "Це вже велика кількість людей", – зауважив він і додав, що в потягах повинні бути виділені опорні пункти, "де можна виконувати процесуальні дії".

Наступний варіант підвищення безпеки пасажирських перевезень на "Укрзалізниці" – залучення Національної поліції. Але для цього буде необхідно створити додатковий підрозділ, розширити штат Нацполіції та збільшити фінансування.

Останній варіант, запропонований Мартиненком – розширення функцій воєнізованої охорони "Укрзалізниці". "Вона озброєна вогнепальною зброєю. Крім об’єктів інфраструктури "Укрзалізниці" вона охороняє і вантажні перевезення", – нагадав він. На його думку, у відповідній постанові уряду про створення цієї структури "через кому можна дописати ще й пасажирські перевезення". В такому разі кожен потяг могли б супроводжувати 1-2 працівника.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 1 серпня в потягу Маріуполь-Київ чоловік напав у купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував зґвалтувати. З потяга Харків-Ужгород дорогою до Києва зняли трьох пасажирів, які вживали алкоголь і порушували громадський порядок.

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