В "ЛНР" натякнули на конфедерацію з Україною

Так званий глава "МЗС ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що після виконання Мінських угод України невизнані "республіки" Донбасу можуть створити конфедерацію з Києвом.

"Ті, хто уважно читав Комплекс заходів та інші мінські документи, і хто знайомий з основами державного будівництва, ті розуміють прекрасно, що там мова йде про вибудовування відносин між Донбасом, як самостійним суб'єктом, і Україною. Передбачаються договірні відносини Донбасу з Києвом. Хто орієнтується в питаннях державного устрою, розуміє, що це конфедерація", - сказав Дейнего на форумі в окупованому Севастополі, пишуть сепаратистські ресурси.

Дейнего припустив, що Донбас зможе жити в складі України, "якщо та зміниться".

"Давайте припустимо, що українська державна політика змінилася до того стану, в якому вони можуть визнати право Донбасу на російську мову, на свою економіку, політику, армію, силові структури. Та чи це Україна, якою вона є сьогодні? Ні. Для цього Україна повинна буде перетворитися в таку ж "народну республіку", встати на наші позиції. Чи готові ми з цими людьми жити поруч, бути сусідами, партнерами? Напевно, готові, якщо вони в змозі пройти той шлях, який ми пройшли дуже швидко", - сказав він.

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