В Києві заговорили про "Гендерний паспорт" 88

Жінки заробляють на чверть менше за чоловіків. Так вважають в міністерстві соціальної політики.

Україна навіть, готується до вступу в коаліцію за рівну оплату праці. Реальність така: жінки відстають від чоловіків у багатьох областях, включаючи освіту, оплату праці та можливість кар'єрного зростання.

Сьогоднішні реалії такі. Українська політика має чоловіче обличчя. Бо жінок там лише 12 відсотків. За даними ООН, в нас - 116те місце зі 144 країн за відсотком жінок у парламенті. Зарплати українок НА ЧВЕРТЬ нижчі за чоловічі, хоча жінок на керівних посадах майже 40 процентів - заробляють вони неспівмірно менше.

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