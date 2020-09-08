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8 вересня • оновлено в 19:28
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В Києві COVID-19 фіксують у школах і дитсадках щодня, але їх не закриватимуть, – Рубан

1.8т
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Щодня в Києві реєструється 10-15 нових випадків зараження коронавірусом у дитячих садках і школах.

Але наразі питання про закриття на карантин дошкільних і шкільних закладів столиці не розглядається. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан.

За його словами, показники Києва щодо захворюваності на COVID-19 на сьогодні повністю відповідають епідеміологічним стандартам мегаполісу, для якого характерна велика кількість населення і міграція.

Чиновник повідомив, що нові випадки зараження фіксуються і в дитячих колективах, але у столиці вживаються відповідні профілактичні заходи задля попередження розповсюдження хвороби.

Зокрема, йдеться про вчасне ізолювання хворих дітей, а також контактних осіб, тестування, дезіфекцію та інше. "Якщо цих заходів вживати правильно і своєчасно, ми подолаємо коронавірус і не потрапимо до помаранчевої зони", – наголосив Рубан.

Повну версію бліцінтерв’ю з Олегом Рубаном скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, Київ незмінно лідирує серед інших міст України за показниками захворюваності на коронавірус. Так, 7 вересня у столиці було виявлено 235 нових хворих. Загалом у місті більше 15,5 тисяч підтверджених випадків зараження.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини Obozrevatel TV Коронавірус Пряма трансляція Карантин в Україні Ефіри Oboz TV
Особа
Олег Рубан
Місце
Україна Київ
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