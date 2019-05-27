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В Ізраїлі, як і Одесі – неспокійно. Бунтують

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У суботу, 25 травня, в Ізраїлі тисячі громадян вийшли на протест проти надання прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньяху недоторканності.

Про це повідомляє Reuters. Обурення у ізраїльтян викликало те, що прем'єр нібито намагався вибити собі імунітет від судового переслідування і обмежити владу Верховного суду країни через звинувачення його в корупції.

За оцінками ЗМІ, на вулиці Тель-Авіва вийшли 20 тисяч жителів. Організатори ж заявили про 80 тисяч мітингувальників.

Примітно, що в демонстрації брали участь майже всі опозиційні партії, що є рідкісним проявом єдності розколотої політичної системи Ізраїлю.

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