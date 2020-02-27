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27 лютого • оновлено в 17:20
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В Харкові знову перейменували проспект

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У Харкові депутати міської ради повторно перейменували проспект генерала Петра Григоренка на честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова.

Відповідне рішення ухвалили 26 лютого. За нього проголосували 52, проти – восьмеро депутатів. Про це повідомляє MediaPort.

"До Харківської міськради з ініціативою звернулася низка ветеранських організацій міста щодо повернення назви проспекту ім'ям маршала Жукова, оскільки з ним пов'язані історичні події, які відбувалися в Україні під час Другої світової війни. Згідно з міжнародними актами, Україна взяла на себе зобов'язання увіковічувати та вшановувати пам'ять учасників Другої світової війни", – порушив питання на сесії начальник Відділу з топоніміки та охорони історико-культурного середовища Олексій Хорошковатий.

Він навів результати громадського обговорення щодо повернення проспекту старої назви й зауважив, що за це висловилося 11 193 харків'ян, а це 86% від загальної кількості голосів.

"Прошу підтримати згадане рішення. Також хочу нагадати, що цього року виповнюється 75 років із закінчення Другої світової війни. 9 травня – 75-та річниця підписання капітуляції нацистської Німеччини, і тому я гадаю, що це рішення буде досить слушним до відзначення цих подій", – висловився Хорошковатий.

Зазначається, що проти перейменування проспекту з трибуни міськради виступили декілька позафракційних депутатів, а також представник "Національного корпусу" у місті Костянтин Немічев.

Зі свого боку мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що міськрада діє за законом і вправі ухвалювати такі рішення.

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