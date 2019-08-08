В "ДНР" проговорились о провокации против ВСУ

В "ДНР" проговорились о провокации против ВСУ159 Читати матеріал російською
Одиозный террорист "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что вскоре на оккупированных территориях Донбасса будет обстреляно мирное население. Это даст оккупантам повод ударить по Вооруженным силам Украины.
О готовящейся боевиками провокации преступник рассказал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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