В бюджеті-2020 закладено понад 4 млрд доларів на маніпуляції: економіст

Економіст Євген Невмержицький прокоментував новини про те, що Бюджет-2020 сьогодні представлять у парламенті.

Він заявив, що новий український бюджет майже повністю копіює попередній бюджет на 2019 рік, тобто майже нічим від нього не відрізняється. Він пояснює це тим, що новий уряд не запровадив відповідну програму реформування, яка потрібна суспільству. на яку суспільство так чекало. Він назвав головні аспекти бюджету.

Курс гривні зростає протягом останніх трьох місяців. При цьому економічні чинники навпаки мали би сприяти, щоб курс падав, тому що у нас навпаки саме зараз передбачені максимальні виплати зовнішніх боргових зобов'язань, зазначив Невмержицький. Курс, за словами економіста, урядом підтримується вручну. Саме ручне керування дозволяє тримати курс гривні на рівні менше 25 гривень за долар.

Курс гривні на 2020 рік передбачений на рівні 28 гривень, що на думку експерта, говорить про те. що в бюджеті закладено більше 4 млрд доларів на маніпуляції із курсом. Він заявив, що новий бюджет спрямований на продовження рецесії та зубожіння нації.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!