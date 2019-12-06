В Армії високий рівень демотивації: ветеран АТО Гліб Бабич

Ветеран АТО Гліб Бабич в прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Він прокоментував настрої в українській армії.

"Зараз я відчуваю, наскільки є спроби демотивувати армію. Тільки вчора виявилося, що волонтерський транспорт, на який вся країна, всі люди скидалися, раптово став непотрібним. Гарант говорив, що вони піклуються про житло і так далі. Вчора в 36 бригаді, яка тільки що вийшла з передової, нагороджували бійців за якісь досягнення сертифікатом на проживання в новому житлі, в гуртожитках. Це ті гуртожитки, які держава створювала для кожного військовослужбовця. Їх не ця влада побудувала, але вони декларують це як свою перемогу", - заявив Бабич.

"По-друге, якщо те, що повинно і так бути, буде видаватися за якесь заохочення або нагороду. Якісь дивні речі відбуваються у відносинах армії та органів державного управління. Я дуже багато спілкуюся з різними офіцерами, бійцями, військовослужбовцями . Великий рівень демотивації в армії. Упевненості у тому, що буде з армією, немає ні у кого", - зазначив ветеран.

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