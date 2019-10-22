В Англії водіїв мобільного таксі визнали працівниками цих компаній, і у них з'явилось право на відпустку

Голова всеукраїнської таксомоторної асоціації Андрій Антонюк у прямому етері ObozTV прокоментував ринок нелегальних таксі в Україні.

Він наголосив, що ЗМІ писали про те, що для команди Зеленського законопроект про таксі входив у топ-5 проектів по транспорту.

"Дійсно, у зв'язку із тим, що з'явились такі технологічні компанії, які можуть працювати по всьому світу без юридичної особи, не сплачуюючи податки і т.д., світ шукає, як у цих питаннях наводити лад. У Туреччині побачили, що це несе небезпеку для людей, штрафували і посажирів, і водіїв, а потім президент поставив ультиматум, щоб Убер почав сплачувати податки згідно до законів Туреччини, але компанія відмовилася, і лише тоді був прийнятий окремий закон. який заборонив діяльність цієї компанії на території держави. На нашу думку, це не кращий варіант. В Англії, наприклад, водіїв Убер визнали працівниками цієї компанії", - заявив Антонюк.

Британський варіант означає, що на цих водіїв почало розповсюджуватись британське трудове законодавство, норми трудового кодексу, який передбачає нормований робочий день, відпустку і т.і., додав Антонюк.

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