Головна Новини
13 вересня • оновлено в 18:52
МоваЯзык
МедОбоз Головна

В Академії Юрія Мірошниченка вчать ухвалювати диктаторські закони

107 Читати матеріал російською

Ведучий інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олександр Лірчук у прямому ефірі зателефонував в Академію колишнього депутата Юрія Мірошниченка.

Він заявив, що його син мріє стати президентом України. І зазначив, що в Україні, на його думку, немає навчальних закладів,де можуть навчити необхідним для цього знанням та навичкам.

В академії заявили, що у них зараз проходить курс помічника депутата. Вони порекомендували почати з цього курсу.

"Скажіть, а у вашій академії вчать, як ухвалювати диктаторські закони?" - поцікавився ведучий.

"Так, звісно!" - відповіла йому представниця академії Юрія Мірошниченка.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини