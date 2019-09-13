В Академії Юрія Мірошниченка вчать ухвалювати диктаторські закони

В Академії Юрія Мірошниченка вчать ухвалювати диктаторські закони107 Читати матеріал російською
Ведучий інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олександр Лірчук у прямому ефірі зателефонував в Академію колишнього депутата Юрія Мірошниченка.
Він заявив, що його син мріє стати президентом України. І зазначив, що в Україні, на його думку, немає навчальних закладів,де можуть навчити необхідним для цього знанням та навичкам.
В академії заявили, що у них зараз проходить курс помічника депутата. Вони порекомендували почати з цього курсу.
"Скажіть, а у вашій академії вчать, як ухвалювати диктаторські закони?" - поцікавився ведучий.
"Так, звісно!" - відповіла йому представниця академії Юрія Мірошниченка.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані