Уряд ставить ціни нижче собівартості: експерт про ''Укрзалізницю''

Екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава прокоментував заяви, що пасажирські перевезення завдають компанії до 10 млрд збитків щороку.

Раніше директор зі стратегічного розвитку "Укрзалізниці" Антон Соболевський заявляв, що Україна входить до невеликої кількості держав світу, які жодним чином не підтримують розвиток залізничних перевезень. Олександр Кава підтвердив, що діяльність Укрзалізниці дійсно є збитковою через недофінансування з боку держави. Окрім того, за словами експерта, держава навіть змушує Укрзалізницю здійснювати перевезення пасажирів за тарифами нижче собівартості, чим, де-факто, також робить дотування на перевезення вантажів українських олігархів.

Через все це Укрзалізниця щороку недоотримує близько 45 млрд грн, заявив Кава. Він додав, що якби олігархи платили за перевезення своїх вантажів справедливі ціни, то потреби вимагати підтримки від держави не виникало.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!