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29 листопада • оновлено в 12:22
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Уряд розраховує на 12 млрд доларів від українських заробітчан: прогнози експерта

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Віце-президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Микола Александров у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL"

Він прокоментував новини про те, що уряд України очікує 12 млрд доларів надходжень від українських заробітчан за кордоном.

"Люди самі обирають, де їм працювати. Якщо у нас демократичне суспільство, то ми не можемо заборонити людям, де їм працювати. Щодо грошей, то треба розуміти, що це дійсно дуже велика сума, і вона потрібна нашій державі. Якщо взяти довготривалу перспективу, то нам потрібно розуміти, що ті люди, які їздять на роботу в Польщу, вони працюють в основному по 3 місяці. Окрім того, є дуже велика кількість українців, які працюють там "в чорну" і банк Польщі не може їх порахувати. Отже, ті українці, які працюють по три місяці, тобто: три місяці в Польщі, потім три місяці вдома, три місяці в Польщі, три місяці в Україні - ну скільки вони так будуть їздити? Ну, два-три роки, а потім вони будуть вже настільки добре там розбиратися, що просто захочуть там залишитись", - заявив Александров.

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