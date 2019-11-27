Уряд може піти у відставку весною 2020: прогнози Миколи Томенка

Лідер партії "Рідна Країна" Микола Томенко у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував опитування із приводу настроїв в українському суспільстві, згідно із ним 82% українців впевнені, що зробили правильний вибір, коли проголосували за діючу владу.

"Спершу під ніж потрапляє Верховна Рада, потім уряд, потім президент. Зараз це трошки змінилось, зараз першим під удар потрапляє уряд, потім Верховна Рада, потім президент. Зараз уряд найслабша ланка, через те, що у них мало досвіду. Вони не мали успішної практики управлінської діяльності, тому уряд не має високої довіри. Окрім того, присутність закритих засідань уряду не грає на користь збільшення довіри до нього. Також один з елементів утрати довіри - це невідповідність реальних вчинків до програми уряду та президента", - заявив Томенко.

Він прокоментував наявні рейтинги усіх ланок української влади, та хто може позбутися своїх посад найближчим часом.

"Уряд найслабший. Першим під ніж піде саме уряд, а не Верховна Рада. У нас зараз дуже креативна влада, тому скажу, що там є варіант, пов'язаний із тим, що норму про річний імунітет уряду можна обійти. Уряд може сам, після дискусії з президентом наприклад, піти у відставку. Я не схильний до конспірологічних теорій із приводу 28 чи 29 грудня. Я більше схиляюсь до весни, тому що на когось потрібно буде списати розчарування суспільства", - зазначив він.

Микола Томенко також нагадав, що депутатська недоторканність в Україні досі не знята, хоча суспільство вважає, що її вже зняли.

Він також висловився із приводу стану системи освіти в Україні.

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