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3 вересня • оновлено в 13:56
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Ураган у Владивостоці зривав дахи будинків

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
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