Унікальна виставка "Класика майбутнього": організатори розповіли подробиці

З 27 серпня по 15 вересня в Національному музеї Тараса Шевченка відбудеться унікальна виставка "Класика майбутнього".

Організатори виставки гості програми Тетяна Колесніченко та Анна Грузіна розповіли про виставку та відповіли на питання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

ТЦ Домосфера представляє проект, де показані сучасні напрямки руху суспільства за допомогою дизайну. Відвідувачі побачать ймовірність нашого майбутнього, яке вже стає справжнім, створену промоушен і продакшен STUDIORAR, автор ідеї та зображень - UDRA.

Об'єкти дизайну, представлені на виставці, знаходяться в постійних експозиціях музеїв дизайну і сучасного мистецтва в Нью-Йорку, Лондоні, Парижі та інших центрах світового дизайну. Вони стали відправними точками для зміни тенденцій в інтер'єрних стилях завдяки новаторському дизайну, а також новим матеріалам і технологіям, які були вперше використані при їх створенні. Ці предмети наочно демонструють відповідальне споживання, тому що вони використовуються протягом десятиліть, передаються у спадок і, вже ставши класикою дизайну, символізують не лише вишуканий смак, але і тенденцію створювати речі надовго і використовувати їх дбайливо, що є одним з базисних принципів відповідального споживання .

Виставкові об'єкти - справжні "зірки", їх дуже люблять кінематографісти. Наприклад, знамените творіння данського архітектора і дизайнера Арне Якобсена крісло-"яйце" (Egg Chair) знімалося в самому різному кіно - від "Help!" за участю The Beatles і "Космічної Одіссеї" Стенлі Кубрика до "Як втратити друзів і змусити всіх тебе ненавидіти" Роберта Б. Уайден.

Виставка є першим проектом безпрецедентного арт-простору, яке створює ТЦ Домосфера - єдиний в Україні торговий центр premium-сегмента інтер'єру та дизайну. Як центр кращих світових брендів, новинок і легенд дизайну, Домосфера вирішила створити місце для тих, хто цікавиться дизайном – тут будуть проходити виставки, присвячені дизайну та архітектури, конференції, семінари, лекції цікавих спікерів, майстер-класи, воркшопи та інші цікаві активності. Міжнародне арт-простір, серце якого знаходиться в ТЦ Домосфера (Столичне шосе, 101), буде здійснювати свою діяльність на знакових локаціях в різних країнах, і перший такий проект - виставка "Класика майбутнього" в Національному музеї Тараса Шевченка.

Вхід на виставку - вільний

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