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17 вересня • оновлено в 17:43
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Ультиматум Бориса Джонсона: 31 жовтня Британія йде з ЄС

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон не має наміру просити главу Єврокомісії Жана-Клода Юнкера про відстрочку Brexit на саміті лідерів ЄС 17-18 жовтня.

Як передає "Європейська правда", про це після зустрічі сторін розповів представник уряду Британії. За його словами, 31 жовтня Джонсон виведе країну з Євросоюзу.

"Лідери погодилися з тим, що дискусії необхідно активізувати і зустрічі будуть проводитися на щоденній основі", – сказав спікер, зазначивши, що прем'єр також сподівається домовитися про усунення проблеми щодо ірландського кордону в угоді з ЄС, за якою документ не був підтриманий у парламенті Великобританії.

"Було вирішено, що переговори також повинні вестися на політичному рівні між Мішелем Барньє і міністром із питань Brexit, а також пройдуть переговори між президентом Юнкером і прем'єр-міністром", – йдеться в заяві.

При цьому в Єврокомісії додали, що від Лондона так і не надійшли необхідні пропозиції щодо Brexit.

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