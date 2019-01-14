''Укрзалізниця'' – безпорадна: монополіст не планує відшкодовувати збитки власникам розграбованих вагонів

Крадіжки з потягів, а також розукомплектування вагонів стало справжньою катастрофою для залізниці. За даними Українського логістичного альянсу, в країні щодня крадуть вузли та деталі зі 150-170 вагонів, а це — майже три вантажних потяги!

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