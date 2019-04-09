Укрпленіе гривні: аналітик дав прогноз, як довго це триватиме

Фінансовий аналітик Віталій Шапран зазначив, що укріплення гривні відбувається на тлі ситуації на валютному ринку, яка дуже приваблива для України. За його словами, на ринках спостерігається стабільний ціновий тренд на аграрні культури, які є основою українського експорту. Також, за його словами, спостерігається зростання ціни на залізну руду.

За його прогнозом, продовження нинішніх тенденцій збереже динаміку з укріплення гривні і надалі.

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