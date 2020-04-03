“Укрлендфармінг” допомагає місцевим лікарням в умовах пандемії COVID-19

Один із найбільших агрохолдингів України виділив на допомогу у боротьбі з пандемією коронавірусу близько 20 мільйонів гривень

Йдеться про Підприємства Олега Бахматюка, які, поміж іншого, вирощують зернові, велику рогату худобу, завдяки чому забезпечують роботою близько 27 тисяч українців. Аграрії кажуть, що до проекту долучилися всі регіональні управління і тепер співпрацюють з Медичними закладами та допомагають у придбанні спеціалізованого лабораторного обладнання для проведення аналізів, дезинфікаторів, апаратів штучної вентиляції легень, ультразвукових інгаляторів, засобів індивідуального захисту для лікарів.

Власне регіони прозвітували: Міська клінічна лікарня і Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Івано-Франківській області, - отримали все необхідне, в першу чергу, для захисту медичного персоналу. В Тернопільській області аграрії допомогли з придбанням апаратів штучної вентиляції легень Городенківській та Монастирській районні лікарні. В Полтавській області підприємство передало Гадяцькій районній лікарні аналізатор газів крові та електролітів вартістю 340 тисяч гривень

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