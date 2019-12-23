Україну накриють дощі й тумани: прогноз погоди на 24 грудня від ObozTV

У вівторок погода в Україні буде похмурою та дощовою. Місцями землю накриє густий туман.

ObozTV представляє прогноз погоди на 24 грудня.

На заході захмарить, по всіх областях пройдуть короткочасні зливи. Вдень на термометрах +7, вночі +4 градуси.

На півночі також переважатиме дощова погода. Денний максимум +8 градусів, нічний мінімум +4.

На сході хмарно, місцями – невеликі зливи. Вдень стрілка термометра підніметься до +8, вночі опуститься до +2 градусів.

На півдні та в Криму небо затягне хмарами. Опади прогнозують лише в Одесі. Температура повітря протягом дня +11 градусів, уночі +8.

Центральним регіонам обіцяють похмурий день. У Кропивницькому очікується короткочасна злива. Температура повітря вдень +8, вночі +7 градусів.

У Києві хмарно, періодично дощитиме. Денний максимум +8 градусів, нічний мінімум +7.

Як писав OBOZREVATEL, на Новий рік в Україні очікується переважно тепла погода, можливі опади у вигляді дощу і мокрого снігу.

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