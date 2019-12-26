Українці продовжують гинути на Донбасі, перемир'я не діє: військовий експерт

Військовий експерт Владислав Селезньов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував розвиток ситуації на Донбасі, обстріл окупантами позицій ЗСУ та обмін полоненими між РФ та Україною.

"Ми маємо чітко визначитися із формулюваннями - не "терористи "ЛНР" та "ДНР", "російські окупаційні війська", перший та другий корпуси яких дислокується на території Донбасу. Що стосується наших втрат, то у той день, коли відбувалися перемовини у Парижі, на невідомому вибуховому пристрої підірвалися троє наших військових. Тобто війна триває, і 2019 рік налічує 110 загиблих військовослужбовців України. Це страшна і трагічна статистика, яка показує, що будь-які перемовини із країною агресором є неефективними. За весь час оголошувалося більше 20 перемир'їв, жодне із яких не спрацювало. Українські воїни продовжують гинути. Продовжується зниження інфраструктури регіону. Продовжують страждати мирні мешканці", – заявив Селезньов.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram