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Українці голосують в Пекіні

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Актор і журналіст Андрій Дрофа, який живе і працює в Китаї, розповіла про те, як проходить голосування українців в Пекіні. Едіственний виборчу дільницю Пекіна під номером 900040. За інформацією, яку йому надали на пекінській ділянці, в цьому році значно болше число українців виявили бажання взяти участь у виборах.

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