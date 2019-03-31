Українці голосують в Пекіні

Актор і журналіст Андрій Дрофа, який живе і працює в Китаї, розповіла про те, як проходить голосування українців в Пекіні. Едіственний виборчу дільницю Пекіна під номером 900040. За інформацією, яку йому надали на пекінській ділянці, в цьому році значно болше число українців виявили бажання взяти участь у виборах.

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