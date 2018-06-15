Денисова розповіла, як її не пустили до Сенцова

Денисова розповіла, як її не пустили до Сенцова290Читати новину російською
Українського омбудсмена Людмилу Денисову не пустили до російської колонії, де незаконно утримують режисера Олега Сенцова.
Про це Денисова повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, вона зустрілася з начальником колонії і начальником управління виконання покарань Ямало-Ненецького округу.
Омбудсмен зазначила, що їй в досить в жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі з Олегом Сенцовим.
"Він російський громадянин і ви не маєте права зустрічатися з ним", - заявив Денисової начальник управління виконання покарання в Ямало-Ненецькому АТ
Він також відмовився консультуватися з Москвою і категорично попросив українську делегацію покинути територію колонії.
Також Денисова не отримала відповіді щодо стану здоров'я Сенцова.
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