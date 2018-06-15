Денисова розповіла, як її не пустили до Сенцова

Українського омбудсмена Людмилу Денисову не пустили до російської колонії, де незаконно утримують режисера Олега Сенцова.

Про це Денисова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, вона зустрілася з начальником колонії і начальником управління виконання покарань Ямало-Ненецького округу.

Омбудсмен зазначила, що їй в досить в жорсткій формі, практично без будь-яких пояснень сказали, що не допустять зустрічі з Олегом Сенцовим.

"Він російський громадянин і ви не маєте права зустрічатися з ним", - заявив Денисової начальник управління виконання покарання в Ямало-Ненецькому АТ

Він також відмовився консультуватися з Москвою і категорично попросив українську делегацію покинути територію колонії.

Також Денисова не отримала відповіді щодо стану здоров'я Сенцова.