Український суд знову відзначився: відпустили сепаратиста

У четвер, 22 серпня, Апеляційний суд міста Києва відпустив з-під варти відомого сепаратиста Сергія Гнатьєва, який здійснив замах на добровольця ОУН.

Як написала на своїй сторінці у Facebook громадська активістка Тетяна Близнюк, клопотання про звільнення Гнатьєва озвучила прокуратура Києва в особі прокурора Романа Говди.

"Суд ухвалив рішення, і під охороною "беркутів", нацгвардійців, поліцейських сепаратист Сергій Гнатьєв вийшов на волю", – обурилася Близнюк в стрімі, який вона вела просто в суді. Нагадаємо, що Сергій Гната внесений до списку бази сайту "Миротворець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох терористів "ДНР", які брали участь в боях за донецький аеропорт і обстрілювали селище Мар'їнку. Один з них, Роман Джумаєв, сам зізнавався в тому, що воював проти України в складі угруповання бойовиків "П'ятнашка".

Також 15 серпня в Маріуполі на свободу вийшов засуджений Валерій Кірсанов, який воював на боці терористів "Л/ДНР". Бойовика звільнили від ув'язнення за "законом Савченко".

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