Директор “Киевского института мирных исследований” Андрей Мишин, поддерживающий Россию, пытаясь обвинить вубийстве 15-летней Дарьи Каземировой украинских добровольцев, оконфузился, поскольку даже не смог правильно произнести названия определенных воинских формирований.

Инцидент произошел во время его диалога с украинским общественным активистом Кириллом Климчуком в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".