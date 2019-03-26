Український політв'язень потрапив до лікарні: Obozrevatel News о 11:00 від 26.03.2019

Український політв'язень потрапив до лікарні

Український політв’язень Андрій Коломієць потрапив до лікарні у російській колонії. За словами Галини Коломієць, дружини бранця - Андрія мучать болі в животі і знову загострився псоріаз, а спина і шия вкриті червоними плямами. Коломійця утримують у колонії російського Краснодара і не надають належної медичної допомоги, каже жінка.

Ізраїль атакував сектор Гази

Армія Ізраїлю відкрила вогонь у відповідь після ракетного обстрілу, який стався напередодні. Збройні сили країни завдавали ударів по цілях угруповання ХАМАС по всьому Сектору Гази. Ізраїльські винищувачі атакували загалом 15 об'єктів ХАМАСу.

Пентагон виділить $1 млрд на стіну з Мексикою

Пентагон виділить один мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Хоча, президент США Дональд Трамп просив виділити загалом вісім мільярдів доларів. Але цю ідею не підтримали. За один мільярд мають побудувати дев`яносто два кілометрів стіни висотою у п`ять з половиною метрів.

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