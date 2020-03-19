Український музикант запропонував змінити формат Євробачення

Український музикант, лідер гурту OT VINTA Юрій Журавель в ефірі ObozTV підтримав ідею зміни формату Євробачення в зв'язку з коронавірусом.

На його думку, в 2020 році в зв'язку із загальним карантином конкурс має проходити в онлайн-режимі без глядачів.

"Я думаю, це геніальна ідея. Останнім часом на Євробаченні ми помічаємо, що від присутності на концерті публіки нічого не залежить. Головний процес голосування йде онлайн або по дзвінках... Думаю, було б непогано придумати щось на Євробачення", - заявив Журавель.

Музикант також зазначив, що цього року країна делегувала на конкурс представника "з твердою українською позицією".

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