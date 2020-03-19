Головна Новини
19 березня • оновлено в 22:39
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Український музикант запропонував змінити формат Євробачення

49
Читати матеріал російською

Український музикант, лідер гурту OT VINTA Юрій Журавель в ефірі ObozTV підтримав ідею зміни формату Євробачення в зв'язку з коронавірусом.

На його думку, в 2020 році в зв'язку із загальним карантином конкурс має проходити в онлайн-режимі без глядачів.

"Я думаю, це геніальна ідея. Останнім часом на Євробаченні ми помічаємо, що від присутності на концерті публіки нічого не залежить. Головний процес голосування йде онлайн або по дзвінках... Думаю, було б непогано придумати щось на Євробачення", - заявив Журавель.

Музикант також зазначив, що цього року країна делегувала на конкурс представника "з твердою українською позицією".

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Підсумки
Особа
Юрій Журавель
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Відео

Новини

Всі новини