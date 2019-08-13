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Українське кіно: без яких фільмів не було б рекордів минулого року

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Вчорашня розмова с головою Держкіно Пилипом Іллєнком, про майбутнє українського кіно, яким його бачать у держустанові, залишила більше питань, ніж відповідей.

На жаль, почути їх у прямому ефірі Юлії Крапівіній не вдалося, але від того ці питання не зникають. Що відбувається з питаннями без відповідей, напевно знає багато хто: вони породжують нові і нові питання, які приводять, не завжди до райдужних і позитивних висновків.

Хто та які кінострічки заробляють гроші в українському кіно, досягненнями якого дуже пишаються у Держкіно? Які українські фільми привели глядачів у кінотеатри та без яких робіт говорити про рекорди в українському кіновиробництві за 2018 рік не довелось би.

На які питання не вдалось почути відповідей Пилипа Іллєнка можна побачити тут.

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