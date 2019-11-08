Українська мова остаточно сформувалася вже у 7 столітті: Пономарів

Доктор філологічних наук, український мовознавець Олександр Пономарів у прямому етері ObozTV прокоментував заяви щодо штучності української мови.

"Українська мова за кількістю носіїв входить у першу двадцятку усіх наявних у світі мов. Був такий російський історик Василь Ключевський, який працював на царський російський уряд. Так він сказав, що російська нація виникла не раніше 12 століття, а українська почала формуватися вже наприкінці 1 тисячоліття до нашої ери. Остаточно українська мова в народному варіанті сформувалася близько 7 століття нашої ери. Але це була розмовна мова, і була в нас ще книжна мова, бо ми кажемо, що сучасна українська літературна мова з'явилася наприкінці 18 століття. А до того, що не було у нас книжної мови? Була. Григорій Сковорода свої наукові праці писав нею", - заявив Пономарів.

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