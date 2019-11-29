Українська команда UF MMA посіла перше місце в світі

Вперше українська федерація змішаних бойових мистецтв - UF MMA посіла перше командне місце в світі на чемпіонаті світу з ММА, серед 44 країн учасниць.

Чемпіонат проходив у Сінгапурі, і українська федерація повернулася з 11 медалями, 5 з яких - золоті.

Володимир Тесля - президент федерації UF MMA, засновник ліги WWFC, Денис Перч - віце-президент федерації UF MMA і віце-президент ліги WWFC та Єгор Костюченко - чемпіон світу з ММА до 77 кг, 3-кратний чемпіон України з ММА стали гостями прямого етеру ObozTV. Вони відповідали на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Гості розповіли про настрій, атмосферу і відчуття бійців під час підготовки до змагань та на самому чемпіонаті, зізналися чи важко їм давалися перемоги.

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