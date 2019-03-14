Україні потрібно подбати про протиракетну оборону від російських ракет – військовий експерт

Військовий експерт Олег Жданов, коментуючи заяву глави Європейського командування США Кертіса Скапаротті про бажання Росії до агресії за допомогою ядерної зброї зазначив, що США володіє великою кількістю боєзарядів різної потужності, яку додатково збільшить нова ракета середньої дальності.

За його словами, такі залякування лунають для того, аби виправдати власні витрати на озброєння, які для ракет малої та середньої дальності складуть 500 млрд. доларів.

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