Україна залишатиметься в центрі уваги світових ЗМІ: експерт з міжнародних питань

Експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував дискусії навколо імпічменту президента США Дональда Трампа та публічні слухання за участю колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Сам Трамп вже назвав ці слухання ганебними.

"У будь-якому разі Україна залишатиметься головною темою для передвиборчої програми кандидатів у президенти США", - заявив Каракуц.

"Якщо раніше про Україну говорили, але достатньо мало, то зараз вона залишається у центрі уваги. На жаль, думка американців про Україну, як країну з величезною корупцією, навряд чи зміниться. Але зараз лунає і інша думка, що американський президент свою корупцію намагався розповсюдити на нашу країну. Тут варто послухати також виступ представника американського Держдепартаменту Джорджа Кента, який дуже багато часу приділив питанню української корупції, говорячи про те, що Штати не мали жодного права тиснути на українську владу", - додав він.

Цю ситуацію експерт назвав вдалою для молодої української влади, яка може використати її, щоб показати, що боротьба із корупцією в Україні відбувається.

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