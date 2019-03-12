Україна сьогодні найбільш енергонеефективна країна Європи – Ніколаєнко

Голова політичної партії "ОСНОВА" Андрій Ніколаєнко зазначив, що Україна проінвестувала у енергоефективність сотні мільйонів гривень, проте на забезпечення усієї енергонеефективної системи через НАК "Нафтогаз", через "субсидії" – десятки мільярдів гривень. На його думку, інвестиції цих коштів у заощадження, тепломодернізацію та зниження витрат дали б більше результатів, на відміну від проведення форумів на цю тему.

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