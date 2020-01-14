Україна повертається в ПАРЄ: як будуть наслідки

Експертка з міжнародних питань Анна Шелест у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала участь української делегації у засіданнях ПАРЄ.

"Вже тоді восени, коли українська делегація вирішила байкотувати засідання, багато говорилося про те, чи варто це робити. Оскільки за відсутності української делегації Росія змогла би просувати рішення, які були невигідними для України. Всі розуміли, що треба реагувати, але були питання, що саме таке реагування буде ефективним. Вже тоді восени говорилося, що це буде бойкот лише осінньої сесії, а в січні українська делегація буде реагувати відповідно до ситуації. Для нас було важливим показати неприйнятність повернення РФ до ПАРЄ. Це був більше дипломатично-політичний крок", - заявила Шелест.

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