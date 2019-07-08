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Україна поглинається інформаційно: генерал СБУ

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Експерт із питань державної безпеки, екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк вважає, що загальнодежавний ресурс, зокрема й СБУ, по відношенню до організаторів проведення телемосту з Росією, має діяти терміново, впевнено, агресивно і наступально.

Він вважає, що основною проблемою є те, що було дозволено Віктору Медведчуку скупити низку новинних телеканалів, які перетворилися у холдинг, який є філією новинних каналів Росії. На його думку, необхідно зареєструвати злочини Віктора Медведука, Вадима Рабіновича та Тараса Козака, які, за його словами, діють на користь іншої держави, що є державною зрадою.

Він припускає, що всі розмови і телемости з Росією можна проводити не раніше, як її війська залишать територію України.

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