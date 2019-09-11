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11 вересня • оновлено в 22:15
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Україна побачить першу в історії анімаційну виставку

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Засновник школи анімації PAUSE TO PLAY Нікіта Кравцов розповів про сучасну анімацію та її незвичайні появи.

Він повідомив, що цими днями в Києві на Арт-заводі платформа відбувається справжнісінька виставка.

"Якщо ми звикли до статичних експонатів,то у нас вийшло їх оживити за допомогою анімації та доповненої реальності. Це, можна так сказати, певний стик мистецтва, науки та технології. І ми вирішали віддати належне одному з найкращих в історії представників науки та мистецтва Леонардо да Вінчі. Якщо багато хто знає його як великого живописця, то насправді сфера його впливу є значно більшою. Він залишив сотні сторінок своїх щоденників, в яких описував свої експерименти та досліди, які стосувались різноманітних сфер медицини, оптики та механіки", - заявив Кравцов.

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